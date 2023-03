TANGUY NIANZOU, IL TUTTOFARE DEI TOP CLUB

Appena venti anni per Tanguy Nianzou, difensore che può già vantare un palmarès di tutto rispetto e di aver giocato in Ligue 1, Bundesliga e La Liga con le maglie di PSG, Bayern Monaco e Siviglia. In Francia e Germania ha già vinto con le due corazzate: un campionato francese, una coppa di lega francese e una coppa francese; due campionati tedeschi e due supercoppe di Germania. Difensore centrale classe 2002, che all’occorrenza può essere schierato anche come terzino o mediano. Nato a Parigi da genitori ivoriani, fa parte della selezione U21 della Francia. Ha fatto tutta la trafila delle varie selezioni under francesi, in attesa di esordire con la Nazionale maggiore guidata dal Ct Deschamps.

Ben strutturato fisicamente, ben 191 cm di altezza, Nianzou è cresciuto e si è formato tra le fila del PSG. Trova l’esordio in prima squadra il 7 dicembre 2019 contro il Montpellier, quando Tuchel lo schiera da mediano in un 4-4-2 in seguito all’infortunio rimediato da Gueye. Nonostante nasca come difensore centrale, riesce a mettersi in mostra per le sue qualità in fase di impostazione. Dotato di un ottimo piede destro, che gli permette di avere tra i punti di forza il controllo palla e la precisione dei passaggi. Pochi giorni dopo, per la precisione quattro, trova l’esordio in Champions League nella gara vinta con un netto 5-0 contro il Galatasaray. La prima rete tra i professionisti, invece, arriva poco più di un mese dopo nella soppressa Coupe de la Ligue. Da subentrato trovò la rete del 3-0 finale contro il Reims. La prima e unica stagione tra le fila dei parigini gli regala un’ulteriore gioia: il 15 febbraio trova la sua prima doppietta nel 4-4 contro l’Amiens.

A fine stagione si svincola dal club francese e si unisce al Bayern Monaco a costo zero, firma un contratto quadriennale ma viene fermato da diversi infortuni che gli fanno terminare la prima stagione tedesca con appena sei presenze in Bundesliga. Cresce il minutaggio e il numero di apparizioni nella stagione successiva, ventidue partite giocate tra le varie competizioni con Nagelsmann che lo utilizza in più ruoli: difensore centrale, mediano e terzino. Nonostante ciò, però non viene confermato e lo scorso agosto viene ceduto al Siviglia in cambio di 16 milioni di euro. La scelta di Nianzou si sta rivelando vincente, in Andalusia è centrale nel progetto di Jorge Sampaoli. L’allenatore argentino è solito schierarlo come difensore centrale sia in una linea a tre che a quattro. Importante il suo apporto anche in campo europeo e, nonostante sia un difensore, sono tre le reti stagionali messe a segno. Il ventenne è un nome molto osservato dagli addetti ai lavori e, potrebbe presto, cambiare aria verso lidi più prestigiosi ma per convincere il Siviglia a cedere servirà una cifra non indifferente. I biancorossi hanno blindato il classe 2002 Tanguy Nianzou con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Foto: Instagram ufficiale Tanguy Nianzou