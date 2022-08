Tanganga-Milan, il Tottenham chiede l’obbligo. E si muovono due club inglesi

Un difensore magari per liberare Gabbia. Il Milan ha puntato da giorno Tanganga, un obiettivo concreto, ma a patto che si trovi con il Tottenham una soluzione sulla formula. Il club inglese è disposto a cederlo, ma per il momento non in prestito con diritto di riscatto, gli Spurs chiedono l’obbligo. E su Tanganga, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, ci sono due club di Premier interessati, soprattutto il Nottingham Forest ma anche l’Aston Villa.

Foto: Instagram Tanganga