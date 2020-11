Tamponi, Procure, fascicoli: il calcio ai tempi del Covid-19

Il calcio ai tempi del Covid-19. Tutto questo al termine di una giornata surreale, a poche ore da un attesissimo Lazio-Juve. Dentro un sabato che ha visto tutto e il contrario di tutto: Inzaghi aveva annunciato in conferenza la presenza di Immobile, Strakosha e Lucas Leiva, salvo poi scoprire che i tre avrebbero lasciato Formello prima della rifinitura, dopo le vicende degli ultimi giorni e la storia dei tamponi. Nel frattempo la Finanza è stata a Formello e la Procura di Avellino ha aperto un fascicolo per fare luce sui test del laboratorio della città irpina che avevano portato alla negatività di Immobile, Strakosha e Lucas Leiva. Salvo poi fare marcia indietro dopo le dichiarazioni di Inzaghi che aveva annunciato la disponibilità dei tre calciatori. Così è se vi pare, e anche se non vi pare: questo è il calcio ai tempi del Covid-19.

Foto: twitter Lazio