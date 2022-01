Tampone negativo per Messi. L’argentino torna a Pargi

Tampone negativo per Leo Messi. L’asso argentino, avendo completato il percorso previsto dal protocollo sanitario, può fare ritorno a Parigi dove tornerà ad allenarsi agli ordini di Pochettino. Messi infatti era ancora in Argentina, per le vacanze di Natale, dove ha scoperto la sua positività al Covid.

Il giocatore, come afferma Olè, è già partito per Parigi con un jet privato. Ora farà le visite di idoneità per poi reintegrarsi in gruppo.

Da valutare la sua presenza contro il Lione, alla ripresa, nel week-end, ma quello che conta per il PSG è che Messi abbia superato rapidamente la positività al Covid.

Foto: Twitter PSG