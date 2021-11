Tameze manda al tappeto l’Empoli nel recupero: il Verona esulta (2-1)

Al Bentegodi l’Hellas Verona ospita l’Empoli per il primo dei due posticipi della 13a giornata di Serie A.

Il primo tempo si chiude a reti bianche, tanta spinta dei padroni di casa, ma è Henderson a colpire il palo e Pinamonti a sfiorare il vantaggio.

Nella ripresa Barak sblocca il risultato al minuto 49, colpo di testa su assist del subentrato Lazovic e Vicario battuto.

Caprari manca il colpo del ko, complice un grande intervento di Vicario, e l’Empoli pareggia al 67′ con Romagnoli: corner di Bajrami, Pinamonti calcia col sinistro e sul tentativo impreciso di rinvio di Gunter è il capitano dei toscani a spingere il pallone in porta.

Il forcing finale degli scaligeri viene premiato, Barak serve Tameze in area di rigore al 91′ e sul tiro del centrocampista la deviazione di Luperto rende la traiettoria imparabile per Vicario.

Vince l’Hellas Verona nel recupero: decide Tameze.

Foto: Twitter Hellas Verona