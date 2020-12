Tameze: “Dedico il gol a mia mamma. Ho cercato di dare fastidio ai difensori della Lazio ed è andata bene”

Autore del gol decisivo all’Olimpico contro la Lazio, Adrien Tameze ha parlato così ai microfoni di DAZN della vittoria del suo Hellas Verona:

Come hai reagito quando Juric ti ha detto che avresti giocato falso nove?

“Ho provato a giocare un po’ più alto rispetto ai due centrocampisti per dare fastidio ai difensori in fase di non possesso, ed è andata bene”.

Quando è nata l’idea di schierarti lì davanti?

“Dovevo giocare dietro la linea del centrocampo della Lazio per mettere pressione su Acerbi e bloccare la loro manovra dal primo portatore di palla”.

Ti aspetti di giocare ancora lì?

“Non lo so. Gioco dove posso aiutare la squadra, la mia posizione preferita è in mezzo.

Il gol? Sono molto contento, la dedica va a mia mamma”.

