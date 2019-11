Tall, un capolavoro in rovesciata: la Roma Primavera ha un nuovo gioiello

Tesserato da poche settimane, subito protagonista. Tall Lamine Junior detto “Bara“ si è subito preso la Roma Primavera. L’attaccante senegalese con passaporto francese, classe 2002, ha confermato le sue indubbie qualità, le stesse che hanno portato il club giallorosso ad accelerare il tesseramento. Roma-Atalanta è stato uno spettacolo di emozioni: tre volte in vantaggio, a segno anche Colley, gli orobici sono stati raggiunti nel finale grazie a un capolavoro in rovesciata di Tall (alla sua seconda presenza dopo Inter-Roma 2-4), come possiamo vedere nella foto. Un 3-3 pirotecnico, la conferma che il nuovo gioiello della Primavera giallorossa si è subito inserito da protagonista.