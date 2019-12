TALENTO E SENSO DEL GOL: DAMASCAN E L’ESPLOSIONE IN EREDIVISIE CON IL TORO NEL FUTURO

In Eredivisie le sorprese non mancano mai, sopratutto nella parte bassa della classifica. Nelle ultime giornate a rendersi protagonista è stato il Fortuna Sittard, formazione neopromossa trascinata dai gol di Vitalie Damascan. Il giovanissimo attaccante, tuttora di proprietà del Torino, si è adattato alla grande risultando spesso decisivo. Damascan nasce il 24 gennaio del 1999 a Soroca, in Moldavia, e sin da subito inizia a rincorrere il pallone per le strade del suo piccolo quartiere. In tv ammira i grandi campioni che militano in Serie A, in Liga e in Premier League. Il talento c’è e ben presto il Zimbru Chișinău se ne accorge inserendolo nel proprio settore giovanile. Il suo percorso di crescita è costante, in allenamento e soprattutto durante le partite Damascan sfrutta la sua fisicità e il buon senso del gol andando spesso a segno. Non solo centimetri, ma anche una buona tecnica individuale e dribbling per saltare facilmente l’uomo. Dopo aver fatto l’intera trafila, nel 2015 debutta anche in prima squadra collezionando, fino al 2017, diverse presenze e gonfiando una volta la rete nel massimo campionato.

A giugno si trasferisce allo Sheriff Tiraspol e inizia una nuova avventura. Avventura importante e subito prolifica: in 29 apparizioni il giovanissimo centravanti totalizza 21 marcature personali, numeri spaventosi per la sua età. Non a caso diversi club dei principali tornei europei iniziano a interessarsi, a chiedere informazioni, a contattare la società moldava e a monitorare il suo rendimento. Nel gennaio del 2018 a farsi avanti con prepotenza e concretezza è il Torino. Il club granata piomba sul prezioso talento classe 1999 e se ne assicura le prestazioni. Una volta arrivato in Italia firma un contratto di 3 anni e mezzo più opzione e viene aggregato alla formazione Primavera. Nell’ultimo torneo di Viareggio, inoltre, si mette particolarmente in evidenza firmando 4 gol nelle prime 3 gare della fase a gironi. Durante la scorsa estate, per farlo maturare ulteriormente, il sodalizio capitanato da Cairo lo manda in prestito in Olanda, al Fortuna Sittard. Finora lo score è più che soddisfacente, 5 sigilli e un assist in 11 gare disputate, e la scelta si è rivelata azzeccata. L’esplosione in Eredivisie è un passo in avanti, ma il futuro di Damascan, già colonna portante della Nazionale maggiore, sarà in Italia con il Toro.

Foto: Damascan Instagram