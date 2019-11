Taison: “Voglio partire, ma in estate lo Shakhtar ha rifiutato l’offerta del Milan”

Taison, attaccante dello Shakhtar vittima di alcuni cori razzisti nei giorni scorsi in Ucraina, ha parlato ai microfoni di Globoesporte soffermandosi anche sul suo futuro: “Dopo ieri la prima cosa che ho pensato è stata ‘Voglio partire. Penso che sia il tempo per me di fare le valigie e andarmene’. Sarà difficile perché lo Shakhtar ha già rifiutato una proposta del Milan in estate da 30 milioni di euro. Razzismo? Ci viene insegnato di essere forti e combattere. Combattere per i nostri diritti e l’uguaglianza. Il mio ruolo è combattere, alzare la testa e continuare a combattere. Futuro? Ho un contratto con lo Shakhtar Donetsk fino al 2021, aspettiamo”.

Foto: Twitter Champions League