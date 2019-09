Taison polemico con lo Shakhtar: “Grazie per aver infranto il mio sogno”

Quello di Taison Barcellos Freda è stato un nome molto chiacchierato durante la finestra di mercato appena conclusa. Il trequartista dello Shakhtar Donetsk è stato infatti a lungo corteggiato soprattutto da due italiane come la Roma del suo ex-allenatore Paulo Fonseca e il Milan. Il 26 agosto si era così esposto in prima persona attraverso una storia sul proprio profilo Instagram nella quale chiedeva al club ucraino di esser liberato e allo stesso social il brasiliano ha destinato il suo sfogo al momento della chiusura della sessione di calciomercato, una volta saputo che da Donetsk non si sarebbe mosso. “Grazie per aver infranto il mio sogno“, si legge in bianco su nero.

Foto: Instagram personale Taison