Taison a San Siro dopo le polemiche social in estate. Ma senza vestire la maglia del Milan

In un primo momento, sembrava che Taison dovesse trasferirsi alla Roma. Un’idea logica, visto l’arrivo sulla panchina giallorossa del suo ex-allenatore Paulo Fonseca, che negli anni allo Shakhtar Donetsk lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale sulla trequarti. Poi, però, al fianco dei capitolini si era posizionato negli ultimi giorni anche il Milan e tanto rumore aveva fatto quella storia pubblicata su Instagram dal calciatore, che scriveva dopo aver saputo di dover restare in Ucraina: “Grazie per aver infranto il mio sogno“. Ora, il brasiliano giocherà finalmente a San Siro, solo non con la maglia rossonera. Il suo Shakhtar sarà infatti domani ospite dell’Atalanta nella Scala del calcio per la seconda giornata di Champions League e il 31enne coronerà il sogno di giocare in Italia. Anche se, molto probabilmente, non era proprio questo che intendeva.

Foto: twitter Champions League