Taibi: “Zanoli grande prospetto, ma la Reggina è coperta in quel ruolo”

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di calciomercato. L’ex portiere, in particolare, ha smentito l’interesse degli amaranto per il giovane difensore del Napoli Alessandro Zanoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Zanoli rappresenta un prospetto di sicuro valore e diverse sono i club che lo hanno messo nel mirino. Anche la Reggina lo ha valutato ma al momento è coperta in quel ruolo”.

Foto: Twitter Reggina