Taibi: “Ci metto la faccia, troppi errori, usciremo da questo momento”

Il ds della Reggina, Massimo Taibi, ha parlato a Reggina Tv dopo la sonora sconfitta di Empoli:

“La squadra l’ho costruita io, oggi ci metto la faccia, non sono affatto contento del risultato.

Non siamo quelli di oggi, anche nelle partite precedenti abbiamo lasciato troppi punti in giro, questa sosta ci vuole per fare il punto sugli errori e per migliorare.

La squadra è entrata molle nel secondo tempo, abbiamo subito dei gol evitabili, è già successo altre volte.

Siamo delusi da questo inizio di campionato, ma la Serie B è questa”.