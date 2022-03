Taibi: “Amione l’ho voluto io, Aglietti neppure lo conosceva. Stufo di fare sempre la parte dell’umile”

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto nella trasmissione “Buongiorno Reggina” in riferimento alle ultime dichiarazioni dell’ex tecnico degli amaranto Alfredo Aglietti: “Amione l’ho voluto io, Aglietti neppure lo conosceva. Potete chiedere al procuratore del calciatore che è anche quello di Aglietti. Sono stufo di fare la parte dell’umile anche perché quando le cose vanno male e qualche giocatore non rende, sono sempre io ad assumermi la responsabilità, quando va bene il merito è di altri, mi sono veramente rotto le palle di questa situazione. Anche se poi ho letto l’intervista di Aglietti che qualche sito si è divertito ad indirizzarla in un certo modo, fermo restando che lui non avrebbe dovuto rilasciarla perché non autorizzato”.

FOTO: Sito Reggina