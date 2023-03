Tahirovic: “Ringrazio Mourinho per avermi lanciato, è il migliore”

Il giovane centrocampista Benjamin Tahirovic ha esordito con la Bosnia-Erzegovina. Il classe 2003 ha parlato del suo debutto con la Nazionale e di José Mourinho ai microfoni dei media locali: “Debutto? È stato tutto fantastico. Quando ho saputo che avrei giocato titolare le emozioni si sono fatte sentire. Ho provato un’emozione speciale sin dal riscaldamento, poi in campo mi sono calmato. Mourinho? Lo ringrazio per avermi lanciato, nel mio ruolo c’è tanta concorrenza perché ci sono giocatori di qualità. Devo lavorare tutti i giorni perché José è esigente e non a caso lo chiamano Special One visto quello che ha vinto. È il migliore”.

Foto: Instagram Tahirovic