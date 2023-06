Tahirovic: “Questo è un grande passo per la mia carriera”

Benjamin Tahirovic ai canali ufficiali dell’Ajax ha espresso le sue prime parole da calciatore degli olandesi. Ecco cosa ha detto: “Questo è un grande passo per la mia carriera: un nuovo club, nuovi compagni di squadra, una nuova lingua, mi abituerò. In volo verso Amsterdam ero un po’ nervoso, ma ora sono felice ed emozionato. Amo giocare come ‘6’ (perno di centrocampo, ndr) e credo che sia una posizione che esalti le mie qualità”.

Foto: Instagram Tahirovic