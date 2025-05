Tah vicino al Bayern Monaco: niente Barcellona per il difensore

13/05/2025 | 12:49:15

Il Bayern Monaco si avvicina a Tah, il difensore in uscita dal Bayer Leverkusen e che era stato accostato al Barcellona ripartirà dalla Baviera. Dopo aver salutato Dier, passato al Monaco, i bavaresi hanno individuato nel difensore centrale tedesco il rinforzo ideale per la retroguardia, il calciatore approderà alla corte di Kompany a parametro zero dopo la scadenza del contratto con i campioni di Germania 2023-2024. Non sarà dunque in Spagna il futuro di Tah. Intervistato da Bild, qualche giorno fa il calciatore aveva annunciato: “Prenderò presto una decisione. Mi attrae molto un’esperienza all’estero”. La sua carriera invece è destinata a proseguire in Germania.

FOTO: Instagram Tah