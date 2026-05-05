Tah: “Il nostro stile di gioco ci ha portati dove siamo ora. I tanti gol all’andata? È stata una partita ricca di colpi di scena”

05/05/2026 | 16:40:04

Il difensore del Bayern Monaco, Jonathan Tah, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il PSG. Queste le sue parole:

“Il nostro stile di gioco ci ha portati dove siamo ora. Non avrebbe senso per noi cambiare nulla. Vogliamo giocare un calcio attraente e offensivo. Certo, comporta delle difficoltà, ma questo è il nostro stile di gioco e non lo cambieremo. L’andata? Dopo la partita ho provato una sensazione strana. Da un lato, la rimonta ci ha dato una sensazione positiva. Dall’altro, però, abbiamo subito cinque gol. Il risultato rispecchia il fatto che è stata una partita ricca di colpi di scena: non ne avevo mai vissuta una simile. Non vedo l’ora di giocare questa partita. Siamo ancora più tesi e concentrati, ma l’emozione è ampiamente compensata, soprattutto dopo la gara d’andata. Sarà molto divertente. È importante per me non dimenticare perché ho iniziato a giocare a calcio: per divertimento e passione”.

Foto: X Bayern Monaco