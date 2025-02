Tah: “Futuro? Prima o poi tutti lo sapranno. Non ho una tabella di marcia”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport DE, il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, ha così parlato del suo futuro: “Attualmente vivo ancora a Düsseldorf e sono molto felice di essere qui, di andare ogni giorno ad allenarmi alla BayArena. Per tutto il resto, vedremo. Quando prenderò una decisione? Non ho una tabella di marcia, non c’è un momento fisso in cui succederà. Ma prima o poi tutti lo sapranno”.

Foto: Instagram Tah