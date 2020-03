Tah: “E’ terrificante la situazione, si è sviluppata molto rapidamente”

Intervistato dal quotidiani tedesco Kicker, il difensore tedesco del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, ha spiegato come sta vivendo l’emergenza: “È incredibile come siamo messi ora. È terrificante che il tutto si sia sviluppato così rapidamente. All’inizio forse l’ho anche sottovalutata un po ‘e non pensavo che si sarebbe sviluppata in quel modo. È palese in quale situazione si trovi il mondo in questo momento. Come mi alleno? Vado a correre, mi alleno e faccio stretching, cosa che faccio anche durante la stagione. Ho un tapis roulant in palestra, prefeirei correre all’aperto, ma c’è il coprifuoco. Sepp Herberger Foundation? L’ho fatto per motivare anche le altre persone a donare. La mia paura non è di essere infettato, ma che si infettino i miei cari.”

Foto: Kicker