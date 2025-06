Tah è pronto all’esordio con il Bayern: “Si respira aria di successi. Qui è tutto più amplificato”

14/06/2025 | 13:30:04

Jonathan Tah, da poco, nuovo difensore del Bayern Monaco, è pronto a erigersi come nuovo leader della retroguardia bavarese. Il tedesco di 29 anni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio al Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Sono felice di essere qui. Sono stato accolto calorosamente. Sento questo spirito familiare e positivo, ma anche affamato di successo. È un grande passo. Le aspettative sono più alte, tutto è più grande. Per me si tratta di uscire dalla mia zona di comfort. È un’opportunità per crescere dentro e fuori dal campo. Mi aspettano molte sfide, le attendo con entusiasmo e mi sento pronto ad affrontarle”, ha raccontato il giocatore originario di Amburgo. E pensa già di poter diventare una guida fin dai primi istanti al Bayern: “Ovviamente voglio assumermi delle responsabilità. Nei nostri colloqui, Christoph Freund e Max Eberl mi hanno delineato il ruolo che posso avere all’interno della squadra. Ma devo meritarmelo. Sono venuto qui per mettermi alla prova”.

Quanto al suo passa all’Amburgo: “Ovviamente l’ho seguito, vengo da Amburgo. È stato un grande leader e giocatore. Ho capito fin dall’inizio che può darmi molto e aiutarmi a crescere e migliorare”.

Foto: X Bayern