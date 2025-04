Tah annuncia l’addio: “Lascerò il Bayer a fine stagione”

Arriva un annuncio da parte del difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, riguardo al suo futuro. Dopo la partita di ieri, pareggiata per 1-1 dalla squadra di Xabi Alonso contro il St. Pauli, Tah ha confermato ufficialmente la sua partenza per l’estate. “Se lascerò il Bayer Leverkusen? Sì, sicuramente. Decisioni sul futuro? No, a dire il vero, non ho una tempistica precisa. Ma il club lo sa. E, come ho sempre fatto, ho comunicato tutto molto apertamente. Tutto è stato detto fin dall’inizio. C’è stato un momento in cui ho deciso di non rinnovare il contratto e di non rimanere qui e la situazione è rimasta ancora la stessa”.

Foto: Instagram Tah