Tagliafico avvisa la Juve: “Abbiamo tanta fiducia. CR7? Ecco come lo fermeremo”

Nicolas Tagliafico, laterale dell’Ajax, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo in vista della gara di Champions contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo tanta fiducia, la stessa di passare il turno come quella mostrata in occasione della sfida contro il Real Madrid. Come si ferma Ronaldo? Lo sappiamo: col gioco di squadra, bisogna sfruttare le nostre armi per bloccarlo. Non sarà facile superare i quarti di finale di Champions League, ma bisogna giocare 180′ per farlo. Bisogna preparare due ottime gare, dal punto di vista tattico e psicologico”.

Foto: tycsports.com