Tagliafico: “Andare al Barcellona sarebbe stato un sogno, ma l’Ajax mi ha trattenuto: sono deluso”

Nicolas Tagliafico attraverso un’intervista ad AS ha parlato della recente sessione di calciomercato: “In quattro anni ho giocato con la testa rotta, con gli occhiali protettivi, al 70%. Avevo la caviglia gonfia e mi hanno chiesto se potevo giocare, non mi sono mai rifiutato anche se non ero al 100%. Ho dato tutto, ogni volta che me lo chiedevano. Anche fuori dal campo mi sono sempre schierato con gli interessi del club. Ma poi, nel momento in cui mi si presenta un’opportunità del genere, non mi lasciano andare. Sono deluso, capisco che la situazione non è facile, che siamo a gennaio, ma si finisce per fare del male a entrambi: a me perché non riesco a realizzare un sogno, al club, perché mi trattiene. Mi hanno capito, hanno le loro ragioni ma è un peccato, sento che occasioni simili non si possono perdere e questa era un’occasione unica, poter andare in un club come il Barcellona sarebbe stato un sogno e non mi hanno aiutato”.

FOTO: Twitter Ajax