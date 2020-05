Tagliafico allo scoperto: “Non so se resterò all’Ajax. Voglio un campionato top”

Nicolas Tagliafico potrebbe lasciare l’Ajax nella prossima sessione di mercato. A rivelarlo lo stesso laterale argentino, corteggiato da diversi club (tra cui l’Atletico Madrid), intervenuto così ai microfoni di Radio Continental: “Lo scorso anno l’Atletico era interessato, ma abbiamo deciso di rimanere all’Ajax per un altro anno. Ora tutto è aperto, non so se resterò. Aspetteremo e vedremo cosa accadrà. Sono in un grande club, ma l’Eredivise non è una competizione top. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare nei campionati più importanti, in un club di prima fascia. La Premier è la miglior lega al mondo, seguita dalla Liga e dalla Serie A. Per ora sto cercando di mantenermi in forma qualora dovessi andare in un altro club”, le parole di Tagliafico.

Foto: tycsports.com