Tadic: “Rocchi ha distrutto la nostra partita. Siamo furiosi, ci ha rubato tutto”

Non poche polemiche hanno accompagnato la sfida fra Chelsea ed Ajax, ieri sera, in Champions League. A far discutere sono state le scelte dell’arbitro italiano Gianluca Rocchi, che in un minuto ha estratto due cartellini rossi a Blind e Veltman.

A esprimere tutta la propria rabbia nei confronti del fischietto di Firenze è stato Dusan Tadic: “Siamo stati i migliori in campo e dovremmo parlare di come abbiamo giocato. Non possiamo, però, farlo, perchè è arrivato un tizio (Rocchi, ndr) e ci ha rubato tutto. Due rossi nella stessa azione sono inconcepibili, ha distrutto la nostra partita quando eravamo in controllo totale, permettendo al Chelsea di rimontare”.

