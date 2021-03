Tadic: “Crediamo nel nostro calcio totale. Cerco di aiutare i giovani della rosa, loro sono il futuro dell’Ajax”

Dušan Tadić, attaccante dell’Ajax, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul sito ufficiale della UEFA al termine successo sullo Young Boys, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni e avremmo dovuto segnare un gol. Sarebbe stato più facile. Sapevamo che lo Young Boys è una squadra fisica che gioca molto in contropiede sfruttando le fasce, quindi abbiamo cercato di fermarlo giocando a modo nostro.

Crediamo nella nostra filosofia di gioco, nel nostro calcio totale e basta. Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo e fare ciò che sappiamo”.

Sul suo ruolo nello spogliatoio: “In quanto uno dei calciatori più esperti della rosa cerco di aiutare i ragazzi più giovani. Devo complimentarmi con loro perché hanno molta qualità oltre ad essere dei bravi ragazzi. Hanno voglia di imparare e rappresentano il futuro dell’Ajax”.