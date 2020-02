Tacopina: “Sono stati messi tanti soldi ed era giusto che ci fosse un cambiamento all’interno della governance”

Il presidente del Venezia Joe Tacopina in conferenza stampa ha analizzato quanto sta accadendo all’interno della società.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono stati messi tanti soldi ed era giusto che ci fosse un cambiamento all’interno della governance. Cosa succederà dal primo luglio? Dipenderà da molte cose, da quello che accadrà sul campo, dalla posizione in classifica e dalle trattative in essere. Nel prossimo campionato non è a rischio la continuità aziendale. Se non ci saranno cambiamenti societari, il nostro gruppo continuerà ad investire. Tutto il mio gruppo sta definendo cosa fare, non ci sono al momento decisioni definitive. Ci saranno altre persone che entreranno a far parte del nuovo. Qualsiasi persona entrerà a far parte del board verrà a crearsi una situazione temporanea, non sarà definitiva.

Non andrò via, rimarrò qui come ho detto a Lupo e a Dionisi, a tutti i giocatori e sarò qui fino alla fine. Ieri sera abbiamo avuto una cena, perché considero questo gruppo un grande gruppo. Ho assicurato nuovamente che non ci sarà alcun cambiamento nella quotidianità per le persone che girano attorno a questo club”.

Foto: Venezia today