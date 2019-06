Joe Tacopina, patron del Venezia appena retrocesso in Serie, C ha rilasciato nuove dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Non abbiamo smesso di lottare. Sono qui da quattro anni, abbiamo speso tanto per far crescere il progetto Venezia. Anche per lo stadio c’è una prima approvazione da parte degli organi preposti. Non intendo fermarmi qui”.