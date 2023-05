Tacopina: “Il dito medio? Mi hanno offeso. Voglio le scuse prima di iscrivere la Spal in Serie C”

Il presidente della Spal nella conferenza stampa odierna è tornato sull’episodio del dito medio: “Mi hanno cantato Tacopina pezzo di me… e questo mi ha scioccato. Perché dopo tutto quello che ho dato non è accettabile. So che è stata una minoranza, ma è anche la gente che ha maggior voce nello stadio. è stato molto doloroso e la mia risposta iniziale è stata quella di applaudirli e mandare baci e poi quella di mostrare il dito medio. Era in risposta a un attacco personale disgustoso, non qualcosa di rivolto alla curva in sé. Queste cose le ho viste alla Sampdoria, ma qui non pensavo sarebbero accadute. In maniera naturale ho reagito male. Non avrei voluto farlo. Ma il coro è stato ripetuto più volte. Da dove vengo io se qualcuno ti insulta tu rispondi in qualunque modo, con altri insulti o un pugno. Non me l’aspettavo proprio. Ho voglia di ricominciare ma devono arrivare delle scuse prima che iscriva la squadra in Serie C, dopo le loro scuse mi scuserò io per il mio gesto”.

Foto: Instagram Tacopina