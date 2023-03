Tacopina, il chiodo fisso è Esposito: ma ha visto come ha ridotto la Spal?

Il chiodo fisso di Joe Tacopina è Salvatore Esposito, gli atteggiamenti del centrocampista prima del suo trasferimento allo Spezia, eventuali e varie. Facciamo pure che Esposito abbia sbagliato qualcosa, cosa totalmente da dimostrare, ma ci sarebbero argomenti molto più importanti. Il primo: cedendo Esposito a gennaio, la campagna di indebolimento della Spal ha creato ulteriori problemi, basterebbe guardare la classifica. Continuiamo: il mercato di gennaio è stato poco competitivo. Andiamo avanti: la scelte di Tacopina dalla scorsa estate fino ai giorni nostri sono state tutte perdenti, due allenatori esonerati (Venturato e De Rossi), un direttore sportivo licenziato (Lupo) in compagnia di qualche collaboratore. Un progetto che per definirlo tale dovrebbe come minimo assomigliare a una parvenza di programmazione. L’esperienza di Tacopina a Ferrara è stata fin qui fallimentare, fossimo in lui condiremmo la pietanza con un minimo di autocritica. Invece, nulla di nulla. La classifica è talmente brutta e allarmante che tutto il resto è vacua filosofia.

Foto: twitter personale