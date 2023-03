Tacopina: “Esonerare De Rossi è stato complicato. Nainggolan? E’ un giocatore di classe mondiale”

Il presidente della SPAL, Joe Tacopina, ha parlato al podcast The Italian Football Podcast.

Queste le sue parole: “L’esonero di De Rossi? La decisione di licenziarlo è diventata più difficile se si aggiunge che è un mio grande amico. È stato un mio buon amico fin dai tempi della Roma, era una persona a cui ero molto legato e lo sono tuttora. Il che ha reso la cosa più difficile e imbarazzante, ma è il rischio che si corre quando si ingaggia un amico in qualsiasi attività. È stato deludente ma andava fatto. Sotto Daniele abbiamo fatto 15 punti in 16 partite. Non è accettabile e lo stesso Daniele lo ha riconosciuto e capito. Se non ci fosse stato Daniele De Rossi sarebbe successo prima, ma siccome conosco la sua persona, il suo carattere e la sua leadership pensavo che sarebbe stato in grado di affrontare questa situazione con noi, ma non è stato così. In parte è dovuto al fatto che è all’inizio della sua carriera da allentaore, è la prima volta che ha un incarico del genere. Non ha particolare familiarità con la Serie B, che è un mondo completamente diverso dalla Serie A o dalla Champions League. Un tipo di calcio diverso. Ma voglio essere assolutamente chiaro: non ho alcun dubbio sul fatto che Daniele De Rossi diventerà uno dei più grandi allenatori del calcio. Nessun dubbio. Non cambia nulla. L’ho detto quando l’ho nominato e penso che forse non era il momento giusto, forse non era pronto”.

Su Radja Nainggolan “È stato incredibile. Molti hanno detto che c’è il Radja buono e il Radja cattivo e che a volte va fuori dalle righe e può essere un uomo selvaggio e tutte queste cose, nonostante sia un giocatore di classe mondiale. È stato esemplare. È stato un leader in campo, parlando con i giocatori. Il suo bagaglio di competenze è ovviamente unico. È come guardare due tipi diversi di atleti quando lo si confronta con chiunque altro in Serie B e non voglio togliere nulla a nessuno in Serie B”.