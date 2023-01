Tacopina conferma l’arrivo di Nainggolan: “E’ ancora un giocatore di livello mondiale. Ci aiuterà tantissimo”

Ormai manca solo l’annuncio ufficiale del passaggio di Radja Nainggolan alla Spal. L’ex centrocampista, svincolatosi dall’Anversa lo scorso autunno, torna in Italia e riparte dalla Serie B.

Avevamo raccontato come ormai il sì del centrocampista era ormai prossimo, grazie anche al lavoro di intermediazione di Daniele De Rossi, che aveva giocato a Roma con il belga.

Ulteriori confermano arrivano dal presidente della Spal, Joe Tacopina, che a Italiasportpress ha di fatto confermato l’acquisto del centrocampista belga: “Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali”.

Foto: Instagram personale