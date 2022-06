Tacopina annuncia: “Chiuse le trattative per Varnier e Dalle Mura”

Joe Tacopina, presidente della Spal, ha annunciato due acquisti per la prossima stagione durante l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Di seguito il passaggio relativo agli acquisti di Marco Varnier e Christian Dalle Mura: “Abbiamo chiuso per Marco Varnier, che è un bel difensore. Per il difensore Christian Delle Mura l’affare è chiuso e il ragazzo indosserà la maglia biancazzurra”

Foto: Twitter Spal