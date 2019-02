Tacopina: “Alla squadra mancano gli attributi. Zenga? La fiducia non è infinita, ma…”

Joe Tacopina, presidente del Venezia, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro il Perugia. Ecco le sue parole: “Zenga è ancora il nostro allenatore, se è questo che volete sapere. Non credo che sia un problema del tecnico, ma credo che manchi carattere a questa squadra. I giocatori devono trovare al loro interno le soluzioni per risolvere quello che sta succedendo, anche rapidamente. Alla squadra mancano gli attributi. La fiducia per Zenga è infinita? No, non è infinita, per nessuno la fiducia è infinita. Ma Zenga è ancora il nostro allenatore perché in questo momento ho ancora fiducia in lui. Ma è chiaro che serve anche che la squadra riprenda a fare punti. Stasera dovevamo vincere e abbiamo perso, nessuno può essere contento di questo. Io sicuramente non lo sono, stasera la squadra non mi è piaciuta e non ho visto la reazione che speravo dopo aver preso gol”.