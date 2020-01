Tacopina a De Rossi: “Non puoi chiudere la carriera senza aver giocato nel Venezia”

Il sogno di Joe Tacopina ha un nome e cognome, e si chiama Daniele De Rossi. Il patron del Venezia, in un’intervista rilasciata a Dazn, ha ufficialmente portato avanti la sua proposta all’ex capitano della Roma: “Lo sento ancora e spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato in questa squadra. Chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?“. Il centrocampista, rientrato in Italia dopo l’esperienza al Boca Juniors, ha dato, però, il suo addio al calcio giocato. Appare difficile, al momento, ipotizzare un passo indietro.

Foto: Venezia Today