Tacconi: “Di Gregorio? Lo cambierei solo per Donnarumma. Non per Vicario o altri”

14/02/2026 | 12:30:35

L’ex portiere e leggenda della Juventus, Stefano Tacconi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, del momento in casa bianconera, soffermandosi anche sul derby d’Italia di questa sera e sulla questione portieri in casa Juve.

Queste le sue parole: “Spalletti ha aggiustato la squadra facendo la cosa più importante: mettere ogni giocatore al posto giusto. I miglioramenti si vedono. A San Siro bisogna giocare senza paura, in un derby d’Italia può succedere di tutto. Mi aspetto tanto da ‘San Yildiz’, che forse un posto in rosa lo avrebbe trovato anche ai miei tempi”.

Un passaggio sui portieri non poteva non essere fatto, soprattutto sull’andamento di Di Gregorio e sulle voci che vedrebbero il club bianconero interessato a Guglielmo Vicario: “Qualche momento no è inevitabile nella carriera dei portieri – ha concluso – anche dei più bravi. A me Di Gregorio piace. Però Di Gregorio lo cambio solo se posso prendere Donnarumma, non per Vicario”.

Foto: sito Juventus