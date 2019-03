Tacchinardi risponde a Endt: “Si deve vergognare! Quella Juve del ’96…”

“La Juve che vinse contro di noi nel ’96 forse era un po’ dopata”. Le dure parole dell’ex calciatore ell’Ajax, David Endt, hanno scatenato la furia di Alessio Tacchinardi. L’ex bianconero è intervenuto così a Sportmediaset. “Gli dico solo che si deve vergognare. Vergognati! Quella squadra ha lavorato duramente e seriamente dal primo giorno di ritiro per riportare a Torino la Champions e ha coronato un sogno riuscendoci. Per cui, una volta ancora, vergognati! Anzi, spero che queste parole siano un ulteriore stimolo per i giocatori per eliminare per l’ennesima volta l’Ajax”.

Foto: As.com