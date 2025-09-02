Ufficiale: Taborda è un nuovo giocatore del Panathinaikos

02/09/2025 | 23:20:16

“Il Panathinaikos annuncia l’acquisto di Vicente Taborda. Il centrocampista offensivo argentino, 24 anni, ha firmato un contratto di quattro anni ed è l’undicesimo rinforzo per la rosa della stagione in corso. Vicente Taborda è nato il 16 giugno 2001 a Gualeguay, in Argentina. Ha iniziato la sua carriera calcistica nell’accademia locale, il Centro Baccario Gualeguay, finché il suo talento non è stato notato dal club più importante dell’America Latina, il Boca Juniors. Prima dei 10 anni, Taborda imparava già le basi del calcio nella squadra della sua città natale. Prima di firmare un contratto professionistico, all’età di 20 anni ha debuttato in prima squadra! Un anno dopo è stato ceduto in prestito al Platense, dove ha gradualmente mostrato le sue qualità, diventando titolare e convincendo il Boca a richiamarlo un anno dopo. La stessa operazione si è ripetuta nell’estate 2024, portandolo nuovamente al Platense, con cui ha conquistato quel anno il titolo dell’Apertura argentina. Al Panathinaikos indosserà la maglia numero 20. Diamo il benvenuto a Vicente nella famiglia del Panathinaikos!”.

Foto: sito Panathinaikos