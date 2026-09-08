Taarabt si ritira: “E’ arrivato il momento di chiudere questo capitolo, grazie a tutti i club”

08/09/2026 | 16:02:58

Adel Taarabt si ritira l’annuncio dell’ex Milan e Genoa: “Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, è giunto il momento di chiudere questo capitolo. Il calcio ha rappresentato una parte importantissima della mia vita per tantissimi anni. Mi ha regalato ricordi meravigliosi, mi ha permesso di incontrare persone fantastiche e di vivere momenti indimenticabili. Voglio solo ringraziare ogni club in cui ho giocato, ogni allenatore, ogni compagno di squadra, ogni membro dello staff, naturalmente, ogni tifoso che mi ha dimostrato il suo affetto lungo il cammino. A ogni club che ho avuto l’onore di rappresentare dal Lens allo Sharjah, grazie per aver fatto parte della mia storia”.

Foto: Instagram Taarabt