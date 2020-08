Taarabt: “Milan? Volevo restare. Hakimi in attacco è il migliore, dovrà crescere in difesa”

Adel Taarabt è tornato a parlare della sua esperienza in Italia con la maglia del Milan. Queste le parole dell’attaccante a Sky. “Milna? Mi sono divertito, A Milano ho conosciuto grandi calciatori e mi è dispiaciuto non poter continuare. Poi è cambiato l’allenatore e sono tornato in Inghilterra, in testa però avevo solo il Milan. Non c’è mai stata una possibilità di tornare. Hakimi? Non ho mai visto uno correre come lui, è un grandissimo calciatore. Dovrà crescere in difesa, ma in attacco è il migliore.”

Foto: DailyMail