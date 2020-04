Taarabt: “Mi sento al top della mia carriera, ma posso ancora migliorare”

Intervistato dal canale ufficiale del Benfica, il marocchino Adel Taarabt ha risposto alle domande dei fan: “Voglio ancora fare molte cose qui, ora sento di essere al top della mia carriera. Mi sento bene, sulla mia strada, forte e in forma. Proverò a raggiungere il massimo possibile.” La sua migliore stagione, tuttavia, resta quella in Inghilterra al QPR: “Al Benfica sta andando bene, ma ho fatto una stagione fantastica al Queens Park Rangers, in cui ho segnato 19 gol e 21 assist. Questa stagione al Benfica è anch’essa una delle mie migliori, di gran lunga. Tuttavia penso di poter fare molto meglio.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SL Benfica