Taarabt: “C’è chi mi ha detto che avrei potuto essere uno dei migliori calciatori in circolazione”

In Italia l’abbiamo visto incidere con il Milan e riprovarci con il Genoa. Talento cristallino incastonato in una strutturazione non sempre rispettosa delle qualità consegnateli alla nascita, Adel Taarabt oggi è al Benfica e, in un’intervista a The Athletic, ha toccato proprio i punti accennati: “Sono diventato più calmo, ho cambiato la mia vita, ho dato più tempo alla mia famiglia, sono diventato un vero professionista. Ho apportato modifiche al modo in cui mangio, dormo, vado in palestra ogni mattina, mi sento meglio, più in forma. Ora credo di più in quello che la gente mi ha detto. Quando ero più giovane pensavo di avere sempre ragione. Amavo giocare a calcio, ma non credevo al resto, che ora so che fa la differenza. Essere in buona salute, dormire bene, tutto questo.

Alcune persone dicono che avrei potuto essere uno dei migliori giocatori, ma non credo. Mi sono divertito quando avevo 18, 19, 20 anni. Ho giocato per il Tottenham, ho giocato per il Milan, ho giocato in Champions League, ho giocato con vincitori del Pallone d’Oro come Luka Modric e Kakà. Sì, forse poteva andare meglio, ma sono molto orgoglioso della carriera che ho avuto“.

Foto: Benfica