Szoboszlai: “Vogliamo vincere la Premier. E’ tutto nelle nostre mani”

Dominik Szoboszlai , calciatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni del club: “Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione per arrivare a questo punto e tutti sono stati coinvolti in qualche modo: dai giocatori, allo staff, ai tifosi, alla città, a tutti quanti. Sarà un momento grandioso per tutti, ma ci restano ancora due vittorie.

Sarà molto importante mantenere la calma, concentrarsi sul Leicester e non pensare nemmeno a quello che fa l’Arsenal. Dobbiamo concentrarci su noi stessi perché è tutto nelle nostre mani, non dobbiamo preoccuparci che le altre squadre perdano o pareggino”.

Com’è stata la stagione?

“Incredibile. Ci sono stati alti e bassi sì: arrivare primi nella fase a gironi della Champions League e poi uscire contro il Paris Saint-Germain, andare in finale di Coppa di Lega e perdere contro il Newcastle, ma è stata davvero bella”.

