Szoboszlai da urlo: tripletta in 43 minuti con il Salisburgo. E le big restano alla finestra

Serata magica per Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese classe 2000 del Salisburgo è stato l’assoluto protagonista nella 25esima giornata della Bundesliga austriaca con una tripletta, tutta nel primo tempo, nel 5-1 allo Sturm Graz: prima un calcio di punizione a fil di palo, poi conclude in diagonale dopo essersi inserito alla perfezione tra i difensori avversari; quindi, un rasoterra da fuori area. Vent’anni da compiere il prossimo ottobre, 8 reti e 11 assist in stagione con il Salisburgo tra campionato e coppe, Szoboszlai è nel mirino di tante big (ci sono anche le italiane), pronte ad entrare in azione per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio europeo.

Foto: Twitter ufficiale Salisburgo