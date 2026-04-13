Szoboszlai: “Siamo capaci di ribaltarla. Anfield darà un grande impatto”

13/04/2026 | 20:45:46

Dominik Szoboszlai, giocatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-PSG. Ecco le parole dell’ungherese: “Credo fermamente che possiamo ribaltare il risultato perché so di cosa siamo capaci e quali giocatori abbiamo. Abbiamo dimostrato più volte la mentalità giusta e ne avremo bisogno anche domani”.

Sul fattore campo “Anfield avrà un grande impatto domani, lo abbiamo visto molte volte in questa stagione, nella scorsa e in passato. Non saranno solo gli 11 giocatori o i sostituti che entreranno in campo, ma l’intero stadio”.

Szoboszlai ammette che il PSG di Luis Enrique sia molto più difficile da affrontare rispetto alla squadra che aveva in campo Messi, Mbappé e Neymar: “Ora sono una squadra diversa. Hanno delle stelle, ma non necessariamente le stesse dell’era di Kylian, Messi o Neymar. Hanno giocatori con caratteristiche diverse, in un sistema diverso. È molto difficile giocare contro di loro oggi. Sono pieni di fiducia. Siamo pronti anche se sono in vantaggio per due a zero”.

Foto: sito Liverpool