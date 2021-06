Szczesny: “Voglio restare alla Juve. Allegri conta su di me. Non mi venderanno al 100%”

Dopo le parole di ieri, parla di nuovo il portiere polacco della Juventus, Szczesny, che oggi dal ritiro della Nazionale, ha di fatto confermato una sua permanenza in bianconero.

Queste le sue parole: “Dopo un lungo silenzio, ho avuto contatti con la Juve e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento: il club conta su di me e non mi venderà al 100%, e anch’io, da parte mia, intendo restare. Disposizione perfetta”.

Su Allegri: “Il mister? Non so se sarà decisivo, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso mi apprezzi non solo come un portiere ma come persona”.

Su Pirlo: “Credo che abbia conoscenze, capacità e idee. Il suo lavoro nel club pagherà nel prossimo futuro. Spesso le cose sembrano diverse, a se viste dall’interno o dall’esterno. Ho avuto molti allenatori nella mia vita e penso di poterlo giudicare in modo molto razionale, freddo. Gli auguro buona fortuna e so che ovunque andrà potrà fare un buon lavoro, perché è già un ottimo allenatore”.

Foto: Sito uff. Juventus