Szczesny: “Vogliamo chiudere il passaggio del turno. In estate non mi sono mai sentito lontano dalla Juve”

Wojciech Szczesny ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Zenit: “Bisogna aver lo stesso spirito delle ultime: spirito di sacrificio, squadra compatta. Questo ci ha permesso di cambiare i risultati ultimamente. Quando un giocatore passa un momento difficile bisogna stare zitti e lavorare. Io l’ho fatto e avevo anche il supporto della squadra, ora sto voltando pagina. In estate non mi sono mai sentito lontano dalla Juventus. Pensiamo ora alla partita con lo Zenit così possiamo pensare a chiudere il passaggio del turno, poi vedremo a febbraio”.

FOTO: Twitter Juve