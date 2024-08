Szczesny sul ritiro: “Arsenal? Dialogo prima della risoluzione con la Juve, ma non aveva molto senso. Vorrei giocare l’ultima partita al PGE Narodowy”

Wojciech Szczesny è tornato a parlare dopo il suo ritiro e lo ha fatto sul canale Youtube di Meczyki. L’ex portiere della Juventus ha svelato di aver inizialmente pensato di tornare all’Arsenal: “Il sentimento ha preso piede ed ero aperto a colloqui con l’Arsenal per rispetto del club. Ma quando ho iniziato, sapevo che non era per me. Era tutta una questione di logistica. L’opzione dell’Arsenal è arrivata prima della risoluzione del contratto con la Juventus. Ho detto: “Va bene, possiamo parlare”. Due giorni dopo, però, ho deciso che non aveva molto senso”. Sulle voci di mercato riguardo l’All Nassr: “Possiamo finalmente dire alla gente una volta per tutte di non dire che Cristiano mi ha incoraggiato ad unirmi ad Al-Nassr? Non gli parlo in vita mia da quando ha lasciato la Juventus”. Su una possibile partita d’addio: “Sto lentamente iniziando a pensare che mi piacerebbe, e prima non lo pensavo. Posso vedere come tutta la mia famiglia lo vorrebbe. Sono di Varsavia. Sarebbe bello giocare l’ultima partita al PGE Narodowy”.

Foto: Instagram Szczesny