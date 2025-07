Szczesny su Yamal: “Il suo atteggiamento verso il calcio e la vita lo rende il calciatore che é”

Wojciech Szczesny parla di Lamine Yamal. Il portiere polacco, intervistato da FootTruckTVha parlato del suo compagno al Barcellona: “Sai cosa penso? Ognuno ha il suo percorso. E ad oggi non vedo segnali d’allarme. Credo che il suo atteggiamento verso il calcio, verso la vita, sia ciò che lo rende il giocatore che è. Ed è come… non si può davvero cambiare la personalità di qualcuno. Si dice che Neymar avrebbe potuto ottenere molto di più nel calcio se avesse avuto una mentalità diversa – sottolinea -. Ma se avesse affrontato il calcio e la vita in modo diverso, non sarebbe stato il Neymar che dà spettacolo. Se a Yamal è concesso di fare ciò che vuole? Penso che con personalità come questa non dovremmo frenarli troppo. Dovremmo lasciarli godere del calcio, perché quella gioia non è contagiosa solo per i loro compagni di squadra, ma ispira milioni di persone in tutto il mondo. Penso che questo sia più un ruolo dell’entourage di Lamine che di Lamine stesso. Ha solo 17 anni. Gioca ancora a calcio di strada. E penso che continuerà a farlo per il resto della sua carriera. Riceve palla e pensa: ‘Ahah, guarda!’ E inizia a dare spettacolo”.

Foto: Instagram Yamal